Tropical, è notte fonda: anche l'Arconatese passa a Coriano

Adesso è vera crisi. Il Tropical Coriano perde la quarta partita di fila e stavolta è una sconfitta pesante, perché arriva nello scontro salvezza con l'Arconatese. I lombardi passano per 2-1 al “Grandi” quasi con il minimo sforzo: un gran tiro da fuori nel primo tempo, un rigore evitabile nel secondo, qualche contropiede e una difesa attenta a negare più volte la rete ai romagnoli, che pure erano partiti meglio, creando la prima occasione già dopo tre minuti.

Gli ospiti attendono e ci provano soprattutto in ripartenza, per esempio all'11' con Alberton, il cui tiro da fuori è deviato in angolo. Miglior fortuna ha Belloli, due minuti dopo. Il numero 10 gialloblù rientra da sinistra sul destro e s'inventa un gran tiro verso il secondo palo, aggirando il marcatore e mettendola fuori portata per De Gori. Il goal cambia il punteggio, ma non la partita, che il Coriano riprende subito a condurre, dal punto di vista del gioco, e prova a pareggiare con due azioni del 18enne Scapoli: un sinistro alto in contropiede e un debole tiro al volo.

Chiesta e inspiegabilmente non ottenuta l'espulsione di un avversario per una plateale bestemmia, al 36' i romagnoli chiedono anche un calcio di rigore, per affossamento di Iacovoni, e stavolta hanno ragione. Dal dischetto va Manuzzi: palla a destra, portiere a sinistra ed è 1-1. Prima dell'intervallo c'è anche spazio per un'altra doppia occasione, con De Gori che chiude in uscita sul bel taglio di Belloli e, sul ribaltamento di fronte, Bochicchio che respinge come può la bordata in corsa di Iacovoni.

Nella ripresa comincia ancora meglio il Coriano, con Tosi a creare subito scompiglio in area, ma, al momento di chiudere l'azione, i rossoblù sono sempre troppo leggeri e anche quest'occasione svanisce, così come quella, enorme, forse la migliore della gara per i locali, che si divora al quarto d'ora Turola, calciando malissimo sul cross di Iacovoni. Poi il Tropical finisce di colpo la benzina e l'Arconatese prende man mano campo, soprattutto in ripartenza, chiedendo due calci di rigore: uno al 27', senza ottenerlo, l'altro al 37', stavolta con successo, al termine di una lunghissima mischia in area. Protesta il Coriano, non cambia idea l'arbitro e Doria spiazza il portiere. Da qui, il risultato non si schioderà più, vista l'incapacità dei rossoblù di creare pericoli. Anzi, gli ospiti vanno vicini al 3-1, tanto per cambiare, in contropiede, tanto per cambiare, con Doria, che va fino in fondo, ma calcia alto. Finisce così: ora per il Tropical l'ultimo risultato utile risale a quattro turni fa, mentre la zona retrocessione diretta è lì, a un passo.







