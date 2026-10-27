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Tropical in discesa: 4 ko in fila e terzultimo posto

L'attacco latita - 6 gol in 9 turni - e il tecnico Di Maio lamenta troppi errori gratuiti e un atteggiamento non adeguato, in particolare da chi subentra.

27 ott 2026

C'è un momento preciso in cui la stagione del Tropical Coriano inizia a prendere una piega pericolosa, momento che arriva sull'onda lunga della pausa per le nazionali. Alla vigilia dello stop, i rossoblu trovano la prima vittoria del campionato – con gol sammarinese, firmato Capicchioni – e sono in linea con le aspettative, con 4 punti in 4 gare.

Al rientro dalla sosta – più lunga del solito, vista la novità delle 4 partite in fila – la musica cambia: l'assenza dei tanti nazionali ha fatto rinviare due gare, così il Tropical ne deve giocare 5 in due settimane. E dopo lo scialbo 0-0 nella sfida salvezza col Crema, inizia il tracollo, fatto anche di clamorose ingenuità. A partire dalla sfida col Pontedera, ultimo e sempre sconfitto, che deve fare da trampolino e invece, anche per colpa della sciocchezza di Palma che gli costa il rosso già al 10°, è il principio dello scivolo. Arriva un ko, cui seguono quelli con Sant'Angelo, Solbiatese e, soprattutto, Arconatese, che proprio in quell'occasione mette la freccia: 4 sconfitte in fila – con 2 gol presi a partita – e terzultimo posto, insieme all'Oltrepò, sullo spartiacque tra retrocessione diretta e playout, con la zona sicura lontana già 6 punti.

Sicuramente, gli impegni ravvicinati – anche considerando che la rosa è stata costruita per una categoria inferiore – non hanno aiutato, ma al di là di quello i campanelli d'allarme non mancano. In primis l'attacco (6 gol in 9 turni, peggio c'è solo l'Oltrepò), ma anche altro: lo stesso tecnico Di Maio ha individuato, come principali problemi, i troppi errori gratuiti e un atteggiamento, in particolar modo di chi subentra, non adeguato. Il cambio deve arrivare in fretta, perché prima della prossima sosta – che farà slittare l'incontro con la capolista Pistoiese – ci sono due partite da non sbagliare: sul campo della Correggese, 12ª e un punto in tre turni, e in casa con la Varesina, che a oggi è solo a +3 dal Tropical.




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