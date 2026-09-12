SERIE D
Tropical, stavolta il goal è di troppo: vince il Cittadella Modena 1-0
Ai romagnoli non riesce la rimonta contro gli emiliani, avanti a fine primo tempo
Stavolta niente rimonta per il Tropical Coriano di Roberto Di Maio. Nella seconda giornata del girone D di Serie D, i romagnoli escono sconfitti per 1-0 dalla sfida in trasferta con il Cittadella Modena.
Come contro il Varese, il Tropical va sotto a fine primo tempo, con il goal di Cericola. La gara rimane aperta fino alla fine, ma il goal del pareggio non si vede, mentre arriva la prima sconfitta in campionato per il Coriano.
[Banner_Google_ADS]