EURO 2024 Troppa Spagna per l'Italia, decide autorete di Calafiori La nazionale iberica ha dominato l'incontro e vola agli ottavi. Donnarumma salva Spalletti in più occasioni

"Erano troppo più forti di noi, e hanno vinto meritatamente". Non trova scusa mister Spalletti dopo la sconfitta per 1-0 della sua Italia contro la Spagna nella seconda giornata del Gruppo B degli Europei di calcio in Germania. Match dominato dalle furie rosse, capaci di impegnare Donnarumma in più di un'occasione per tutti i novanta minuti, ma è un autogol di Calafiori al 54' a decidere il risultato. Il capitano Azzurro ha negato il gol a Pedri, Ruiz e Morata già nel primo tempo, ringraziando la traversa sul bolide di Nico Williams nella ripresa. Nulla però ha potuto sulla deviazione sfortunata del difensore del Bologna. Spagna qualificata agli ottavi. Per gli Azzurri l'impegno con la Croazia sarà ancora più delicato e importante.

