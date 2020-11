Troppe gare rinviate, la Serie D si ferma fino al 29 novembre

Per far fronte all'incredibile mole di partite rinviate (ben 104) la Serie D ha deciso di sospendere il regolare svolgimento del campionato fino al 29 novembre. Sino ad allora dunque non si disputeranno le giornate di campionato previste da calendario, ma soltanto recuperi. 91 quelli spalmati tra 8, 15, 18 e 22 novembre, in base alla cronologia delle gare rinviate per ciascun girone e al completamento degli isolamenti fiduciari ed obbligatori ancora in atto. Tra queste c'è Fiorenzuola-Forlì, che si giocherà mercoledì 18. Le date delle rimanenti partite da recuperare saranno rese note prossimamente.