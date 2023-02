ECCELLENZA Troppo "Ambro" per il Valsanterno La doppietta del capitano permette al Victor di battere il Valsanterno per 2 a 0. Quarta vittoria consecutiva per la squadra di Cassani

Cassani senza gli squalificati Monaco e Lombardi, difesa a tre con Tosi, De Queiroz e Tiraferri. Combinazione tutta di prima tra gli ex Rimini, Arlotti - Ambrosini, ottima la costruzione ma il portiere Sammarchi non corre pericoli. Si fa vedere il Valsanterno, Suzzi dalla distanza costringe Pazzini al tuffo per mettere in angolo. Arlotti inventa il corridoio per Stellacci, cross radente sul quale nessuno arriva all’appuntamento. Per sbloccarla ci vuole una punizione di Alex Ambrosini, netta la deviazione di un giocatore in barriera che inganna il portiere Sammarchi. Dodicesimo centro stagionale per il capitano del Victor San Marino. Passano pochi minuti e Ambrosini ha una seconda possibilità. C’è ancora una deviazione sulla sua punizione, ma in questo caso Sammarchi interviene e respinge. Destro violento di Valentini, blocca Pazzini. Ripresa ancora Alex Ambrosini, controllo eccellente e radente con il sinistro, blocca in due tempi Sammarchi. Il Valsanterno resta in partita, diagonale Bali, Pazzini respinge. Minuto 18 calcio di punizione teso di Alessandro Tosi, ancora Ambrosini questa volta di testa appoggia in rete. Doppietta per il capitano. Lorenzo Lazzari grande idea per Arlotti che tutto solo si divora il terzo gol. Ancora Lazzari questa volta non altruista sul contropiede tre contro uno, invece che scaricare sui compagni liberi, si incarta e sfuma l’occasione. Non riesce proprio a trovare il gol Rivi servito da Mantovani, bastava spingerla ma non si sa come riesce a sbagliarla. Quarta vittoria consecutiva per il Victor senza subire gol. Allo Stadio di Acquaviva, Victor San Marino - Valsanterno 2-0.

Di Lorenzo Giardi

