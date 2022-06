SERIE A "Troppo contento", inizia il Lukaku-bis

Romelu Lukaku è arrivato questa mattina poco prima delle sette a Milano: per l'attaccante belga una giornata fitta di appuntamenti, con le visite mediche, poi il passaggio al Coni per l'idoneità sportiva e infine la firma in sede che darà il via ufficiale alla sua seconda avventura con l'Inter. Visibilmente sereno, soddisfatto e sorridente, all'uscita dell'aeroporto l'attaccante belga ha pronunciato poche ma emblematiche parole: "Sono troppo contento di essere tornato".

