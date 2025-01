SERIE C Troppo tenero il Legnago: la Vis Pesaro passeggia (3-0)

Il Legnago a Pesaro dura un paio di minuti, Di Paola col contagiri sulla testa di Nicastro. Sarebbe già game, set, match. Primo tempo di totale controllo Vis, dall'angolo Perucchini smanaccia poi il destro di Pucciarelli è sbilenco e si perde. A chiudere la prima parte di pensa Di Paola, il destro però è largo. Tempo di riprendere e il monologo marchigiano porta al raddoppio. Nello stretto lavorano Pucciarelli-Peixoto che tocca sotto e Palomba appoggia da un metro. Il tris è conseguente anche se arriva maldestro con il tiro cross di Zoia sul quale Perucchini fa un disastro. Adesso è un allenamento che coinvolge anche Bove col diagonale largo. E qualche timido segnale di un Legnago che già pensa alla prossima Morello in curva sulla rimbalzante. E sempre Morello murato da Cannavò chiude le operazioni offensive dell'ultima della classe. Chiusura con volo di Perucchini su Tavernaro buono solo per i fotografi e per evitare il poker.

