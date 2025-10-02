CHAMPIONS LEAGUE Tudor: "Peccato non aver chiuso la partita", Conte: "Prestazione da squadra"

Secondo pari di fila per la Juventus in Champions League che in casa del Villareal, va sotto 1-0, poi ribalta la partita con Gatti e Conceicao, prima del definitivo 2-2 dell'ex Renato Veiga:

Igor Tudor: "Loro meglio nel primo tempo, noi meglio nel secondo. Peccato che non si è chiusa prima la partita con due grandi occasioni di David. Poi dispiace che prendi gol all'ultimo secondo, quello non deve succedere, però succede nel calcio. Poi i gol si fanno, si danno, sono tutte partite diverse per sé stesso. Penso che la squadra ha dato tutto quello che poteva".

Vince il Napoli che supera 2-1 lo Sporting Lisbona decisiva la doppietta di Hojlund, divisa dal gol dei portoghesi su rigore con Suarez.

Antonio Conte: "La prestazione secondo me è da squadra, che nonostante le difficoltà dell'emergenza, perché non dimentichiamo che tutto passa in secondo piano. Comunque rispetto alla linea difensiva dell'anno scorso, compreso il portiere, mancavano tutti. Questo deve dare ancora più forza a questo gruppo, a questi ragazzi. Far capire che lavorando come stanno facendo, lavorando di squadra, con la giusta attenzione, il giusto spirito, la giusta cattiveria agonistica, abbiamo la possibilità di giocarcela come abbiamo fatto questa sera contro un'ottima squadra".

