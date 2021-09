Tunjov-gol: la Carrarese inguaia la Fermana

Ingrana la Carrarese che entra in zona play-off grazie alla seconda vittoria consecutiva, sprofonda invece la Fermana ancora in fondo alla classifica. I ragazzi di Totò Di Natale sono bravi a sfruttare gli episodi in una partita dalle pochissime emozioni. Nel primo tempo è una per parte: prima è la volta dei marchigiani con la torre di Cognigni per l'inzuccata di Blondet fuori di un soffio, poi tocca ai toscani con la girata di Battistella in area su servizio di Galligani. Anche in questo caso palla a lato.









La ripresa scivola via senza troppi sussulti fino al gol-vittoria del 68': il neo-entrato Infantino fa la sponda per Tunjov, mancino in diagonale deviato ed imprendibile per Ginestra. Primo centro in campionato per il giovanissimo centrocampista estone – classe 2001 – in prestito dalla SPAL. A mettere il lucchetto al match, poi, ci pensa il portiere della Carrarese Vettorel che dice di no sia al primo tentativo di Nepi che al secondo di Mordini. Doppia respinta del 22 gialloblu ed altri 3 punti in cascina per i Marmiferi che possono esultare con i loro tifosi. Situazione opposta per la Fermana di Riolfo, a colloquio con gli ultras dopo un solo punto conquistato in 5 giornate e i 4 ko di fila.