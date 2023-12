Turchia: arbitro picchiato da dirigente, campionato sospeso 'a tempo indeterminato' Arrestati il presidente del club di Ankara con altre due persone.

Il campionato turco di calcio di prima divisione è stato sospeso "a tempo indeterminato", la decisione presa dalla Federazione calcistica della Turchia, dopo l'episodio accaduto in campo. Alla fine di Ankaragucu-Rizespor, posticipo della 15/a giornata della Super Lig turca caratterizzato da un'espulsione per parte, l'arbitro Halil Umut Meler (lo stesso che di recente ha diretto Lazio-Celtic di Champions) è stato aggredito dal presidente dell'Ankaragucu, Faruk Koca. Il patron della squadra di casa è entrato correndo in campo e ha colpito con un pugno il direttore di gara, che è finito a terra.

Successivamente Meler è stato colpito da alcuni calci da parte di altre persone che si trovavano in campo, prima di essere messo in salvo. A scatenare la rabbia del patron della squadra di Ankara è stato soprattutto il gol del pareggio (il match è finito1-1) segnato al 97' dall'ex attaccante di Benevento e Verona Adolfo Gaich. Così l'arbitro è stato prima 'steso' dal presidente dell'Ankaragucu e poi preso a calci da alcuni tifosi che, nel frattempo, avevano 'invaso' e, a quanto sembra, anche da alcuni membri dello staff del team di casa.

Le immagini di questa aggressione stanno facendo il giro del web, con Umut Meler che è stato portato via dal campo con il volto tumefatto.

