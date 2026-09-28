Turchia-Italia è già una gara per non retrocedere. Mancini: "Spazio ai giovani"
I due ct, compagni d'attacco per un anno alla Sampdoria, si giocano tantissimo. Kayode possibile titolare, nessun indizio concreto sul modulo
Da un lato c'è una squadra ricca di giovani talenti, che si vuole rifare dopo un Mondiale andato sorprendentemente male, rispetto a quelle che erano le attese, e che la scorsa settimana ha quasi scucito un punto alla Francia, a Parigi. Dall'altra c'è una squadra che è chiamata a ricostruire tutto e ci sta provando, ma il il cui primo tentativo è andato a vuoto. Turchia - Italia, seconda giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League, è già una partita da dentro o fuori, non una finale, bensì una gara cruciale per le due Nazionali indiziate a giocarsi la permanenza al piano più alto della competizione, in un girone complicatissimo.
Entrambe arrivano da una sconfitta, ma quella dei turchi per 1-0 in Francia poteva essere messa in conto, mentre il 2-0 subito in casa dall'Italia, per mano del Belgio, racconta di un gruppo ancora tutto da ricostruire. A Bursa, nella caldissima Timash Arena (lo stadio a forma di coccodrillo), gli ex compagni di reparto nell'attacco della Sampdoria 1996-97, Roberto Mancini e Vincenzo Montella, si giocano tanto. Se al ct della Turchia mancheranno due pilastri come Yildiz e Calhanoglu, fuori per infortunio, quello dell'Italia, che comunque non avrà giocatori come Dimarco, Cristante, Locatelli e Spinazzola, ritrova Bastoni in difesa, ma ha volontariamente rinunciato a Barella, lasciato in Italia insieme ad altri nove azzurri convocati.
"Spazio ai giovani" è il mantra che ripete Mancini, all'inizio di un percorso che non sa ancora se sarà lungo o corto, ma che di sicuro richiederà un po' di tempo. E allora in Turchia, nonostante l'assenza di indizi riguardanti la formazione che proporrà, dovrebbe scattare l'ora anche per altri di questi giovani. Su tutti Kayode, pronto a rilevare Di Lorenzo nella posizione di terzino destro sin dall'inizio, e chissà che in corsa non tocchi anche ad altri, quali Doumbia o Inacio. Solo sul campo il ct darà le proprie risposte, covando la speranza che il campo stesso ne fornisca a lui e alla Nazionale.
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