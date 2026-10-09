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Turchia: Montella esonerato dopo 4 ko consecutivi in Nations League

L'aeroplanino lascia la panchina turca dopo tre anni e 6 sconfitte negli ultimi 7 match

di Gabriele Mento
9 ott 2026
Turchia: Montella esonerato dopo 4 ko consecutivi in Nations League

Dopo le quattro sconfitte consecutive in Nations League, Vincenzo Montella non è più il ct della Turchia. "Il CdA della Federazione Calcistica Turca nella riunione odierna, ha deciso di non confermare il Sig. Vincenzo Montella come allenatore della nazionale" è la fredda nota con la quale la federcalcio turca ha annunciato la notizia. 

Per il tecnico italiano si conclude dunque l'esperienza di tre anni sulla panchina delle "Mezzelune". Dopo i fasti dei quarti di finale del Campionato Europeo e la storica qualificazione ai Campionati Mondiali (dai quali la Turchia mancava da 24 anni) è arrrivata l'eliminazione al primo turno dalla manifestazione iridata e quattro sconfitte consecutive in Nations League. Il principale candidato alla panchina turca sembra essere Arda Turan, dal 2025 allenatore dello Shaktar Donetsk.




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