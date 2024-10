SERIE D GIRONE D Turno infrasettimanale: il San Marino ospita il Prato Tutte le partite si giocano alle 15

Sono in tanti a pensare che prima o dopo il Tau Altopascio si fermerà, ma per il momento la squadra toscana, a grande sorpresa, è lassù con 6 vittorie in 6 giornate e + 5 sul Forlì. Dai galletti in giù sono tutte molto vicine, ma è chiaro che la formazione di Simone Venturi dovesse battere anche il Fiorenzuola prenderebbe un margine notevole sulle inseguitrici. Tau Altopascio – Fiorenzuola è il match clou del turno infrasettimanale di Serie D Girone D.

Ad Acquaviva San Marino – Prato. I toscani hanno una partita in più, l'unica giocata domenica scorsa e il pareggio 0-0 nel derby con la Pistoiese. In 7 turni sono arrivati 6 punti, frutto dell'unica vittoria con il Ravenna alla prima di campionato, poi 3 pareggi e 3 sconfitte. Il San Marino ha archiviato come incidente di percorso la sconfitta con il Lentigione frutto di tanti episodi sfortunati, ma anche di grosse amnesie difensive. Sono già tre gli stop in campionato in sole sei giornate, logico attendersi una reazione anche se questo va sottolineato, la squadra di Cascione ha dato l'impressione di essere crescita ed ha le carte in regola per scalare la classifica. San Marino – Prato si gioca domani ore 15 allo Stadio di Acquaviva.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: