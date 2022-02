Turno Infrasettimanale: si gioca in C e in D

2^ di ritorno in serie D Girone D con il Rimini che torna al Romeo Neri dopo 40 giorni. Rimini – Bagnolese . Entrambe di schierano con il 4-3-3 è una partita molto importante per i biancorossi intenzionati a scappare definitivamente verso la serie C. Il Ravenna ha una trasferta insidiosa a Seravezza e il Rimini battendo la Bagnolese potrebbe allungare. Trasferta anche per il Forlì impegnato sul campo dell'Aglianese. In serie C tutti gli occhi sono puntati sul Giglio di Reggio Emilia dove alle 21 è in programma lo scontro diretto al vertice Reggiana – Modena.

I granata di Aimo Diana vengono da 22 risultati utili consecutivi, la squadra di Tesser ha inanellato qualcosa come 14 vittorie consecutive. I canarini vincendo al Giglio proseguirebbero la loro rincorsa all'Inter che detiene il record vi vittorie ininterrotte che appartiene all'Inter di Roberto Mancini con 17. In ogni caso qualsiasi sia il risultato restano ancora 15 turni di regular season da giocare.

Sfida indicativa, ma non decisiva. Cesena e Imolese in casa con Lucchese e Viterbese. Per i bianconeri la possibilità di respingere l'assalto al terzo posto del Pescara, per l'Imolese una ghiotta opportunità, affrontando l'ultima in classifica, di allontanarsi ulteriormente dalla zona calda.