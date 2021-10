SERIE C Tutta di sabato la nona giornata di serie C

Il girone di mezzo della serie C vive la nona tutta di sabato. Apre il programma alle 14 il Cesena a Pesaro. Bianconeri senza gli infortunati Zecca e Candela, ma con tanta abbondanza e tante scelte specie il mezzo al campo, là dove Viali è tentato da giocarsi Missiroli subito, sarebbe per lui la prima da titolare. Bianconeri sempre a segno in trasferta, ma attenzione alla Vis che con 12 punti ha fatto un buon avvio di stagione e sta raccogliendo con merito più di quanto le venisse accreditato in partenza.

Trasferta anche per l'Imolese, in Sardegna ad Olbia. Non ci sarà lo scavigliato Lombardi e per il resto partita tutt'altro che semplice contro un avversario che specie in casa trova spesso punti.

La Reggiana ha segnato la trasferta di Grosseto come quella giusta per aumentare ancora il vantaggio sulle rivali, Ancona azzoppata dalla sconfitta di Cesena che ospita il Montevarchi per ricominciare a correre, un po' come il Pescara all'Adriatico pronta ad azzannare la Fermana vittima designata.

Interessante ed equilibrata Siena-Entella tra due squadre attrezzate, ma che non possono più perdere punti. E che dire del Modena? Il fanalino di coda Viterbese al Braglia non può costituire pericolo.

