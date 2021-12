SERIE D Tutte di sabato le romagnole di serie D

Nel girone D della serie D tutte le quattro squadre romagnole sono impegnate domani in anticipo. Al Macrelli di San Mauro è in programma il derby tra la Sammaurese e il Forlì. I padroni di casa sono in un ottimo momento di forma e hanno conquistato 7 punti nelle ultime 3 partite. Il Forlì, tornato alla vittoria domenica scorsa, dovrà ancora una volta fare a meno del bomber Pera. Trasferta alla storica Arena Civica di Milano per la capolista Rimini che sfiderà l'Alcione. Il tecnico Gaburro non avrà il difensore Carboni, mentre Kamara (che ha risolto i problemi di tesseramento) sarà finalmente a disposizione. In casa il Ravenna, che dopo il buon punto di Rimini vuole continuare la sua rincorsa, avversario alle 14,30 al Benelli la Tritium.

