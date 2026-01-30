Tutte in campo le prime 3 della serie C

La caccia all'Arezzo va in scena il venerdì nel quale anticipa tutta la nobiltà della C. In campo in contemporanea alle 20,30 capolista, vice e terza incomoda per una giornata che sostituisce l'antipasto col piatto forte. L'Arezzo delle quattro vittorie consecutive in casa di un Guidonia in fase assolutamente discendente, che con la sosta di Natale pare aver perso entusiasmo e certezze. I 7 punti che i toscani hanno di vantaggio sul Ravenna li mettono al riparo da eventuali colpi di vento. Il Ravenna a Perugia può solo vincere. Un po' per riabituarsi e un po' per non trasformare la fuga dell'Arezzo in una passeggiata di salute. Perugia partita trappola tra una squadra che ha fatto poco, ma può tanto e se e quando decide di sbloccarsi crea grattacapi in serie.

Non meno interessante l'incrocio tra Ascoli e Livorno: con gli ospiti smontati e rimontati dalla mano esperta di Roberto Venturato sotto la guida del quale l'amaranta marcia a passo di playoff. Con tre partite stellate servite in fretta, il resto del menù è una mensa basica da farsi bastare. Pianese-Vis Pesaro con Piancastagnaio decisamente on fire e Carpi-Samb da giocare con l'allarme inserito. Ternana-Torres di domenica con gli umbri che hanno perso ai rigori la semifinale di Coppa e il Forlì seduto sul divano a interrogarsi su quel che era, che non è più, e che dovrà tornare ad essere.







