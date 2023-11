SERIE C Tutte in trasferta le prime 3 della classe

Dodicesimo giro sulla giostra della serie C, un campionato senza padroni e senza materassi che fino ad ora settimanalmente o quasi rimescola e smentisce sentenze di appena 7 giorni prima. E così la super Torres deve ancora dimostrare di valere la vetta. Va a Chiavari in quello che poteva essere il big match e che l'avvio shock dell'Entella ha derubricato in semplice testacoda. In trasferta anche le più dirette inseguitrici. Il Cesena a Gubbio e il Perugia ad Ancona. I bianconeri affrontano la squadra di Braglia che fuori stecca spesso, ma che al Barbetti è una sentenza o quasi. Quelli di Baldini vanno al Del Conero a sfidare un'Ancona passata da Donadel a Colavitto e ancora alla ricerca del ritmo play off.

Deve battere un colpo senza meno il Pescara per cancellare due bruttissimi zeri e farlo in casa della Carrarese sarà anche possibile, ma tutt'altro che scontato. Di particolare interesse per la zona basse il derby Rimini-Spal. I biancorossi hanno ripreso colore con la vittoria sulla Lucchese, poi hanno saltato Sestri per l'allerta meteo e affrontano al Neri una delle favorite sulla carta che ha fatto disastri e ora prova a mettere insieme i pezzi. Stefano Protti porta la sua Fermana a sfidare il Pineto in trasferta. Ma l'obiettivo dei marchigiani è quello di restare incollati al gruppo e necessariamente fare ampio ricorso al mercato.

