Tutte iscritte le 60 di serie C, ora tocca alla Covisoc verificare

Nessuna sorpresa in negativo nell'ultima giornata utile per presentare domanda di iscrizione al campionato di Serie C 2022/2023. Tutti i club che ancora non avevano provveduto a depositare la documentazione, inclusa la fideiussione di 350.000 euro necessaria, hanno ottemperato agli obblighi burocratici. I club "a rischio" erano in particolare Messina, Teramo e Triestina che attraverso svariate vicissitudini sono comunque riuscite a formulare regolare proposta di iscrizione. Sembrava non facile nemmeno la situazione a Imola ed invece è arrivato il semaforo verde anche per la società rossoblu con il Patron De Sarlo che ha adempiuto a tutte le richieste burocratiche ed ha iscritto l'Imolese regolarmente.

Prossima mossa capire se resterà o meno alla guida tecnica Gaetano Fontana, l'allenatore ha ancora un anno di contratto. Adesso la palla passerà alla Covisoc, che verificherà la bontà delle documentazioni presentate. Tutto verrà poi ratificato nel prossimo Consiglio Federale, in programma l'8 luglio. Sul fronte mercato si registrano, per il momento solo rinnovi, come quelli di Gabbianelli, Tonelli e Tanasa in un Rimini che starebbe pensando, secondo il Corriere Romagna, di schierare tra i pali un esperto come Michele Nardi.

Il campionato di Serie C 2022-2023 inizierà il 28 agosto 2022 e si concluderà il 23 aprile 2023. Lo ha deliberato il Consiglio Direttivo della Lega Pro, alla presenza del presidente Francesco Ghirelli. I playoff, invece, avranno inizio il 30 aprile e termineranno l'11 giugno 2023. Nella riunione, si è dedicato spazio al tema delle regole. Il Consiglio Direttivo ha confermato il regolamento sul minutaggio dei giovani anche per la prossima stagione. È stato approvato, poi, il codice di autoregolamentazione, nel quale è stato inserito l'adempimento del budget delle società.