Tutti in coro: "Gianluca Vialli un grande uomo, un grande calciatore"

Tanti gli ex calciatori presenti a Rimini per l'evento "Uniti per Gianluca Vialli"

"È una cosa indelebile, ha detto Alberto Di Chiara difensore Parma 91-96, perché quello che ha fatto, soprattutto durante la sua malattia, ha dimostrato di essere quello che poi aveva dimostrato già prima in campo, che lo aveva contraddistinto sia appunto nel rettangolo di gioco anche al di fuori del campo. Affrontare come l'ha affrontato lui quello che è stata una malattia che poi purtroppo l'ha portato a quello che è stato, è veramente da ammirare sotto tutti i punti di vista per quello che ha detto, per come l'ha affrontata, per come ha lasciato il segno a livello emozionale".

"Tutti sappiamo che era un grandissimo campione, un grandissimo atleta, ha ricordato Alessandro Melli attaccante Parma 89-94, però sapevamo anche che era una persona meravigliosa e credo che poi questi ricordi qui fanno capire quanto uno abbia seminato. Luca ha seminato benissimo in campo e forse ancora di più fuori dal campo".

"Per me lui è stato una persona molto importante, ha detto Michele Padovano attaccante Juventus 95-97, quindi sono contento che ogni anno ci sia qualcuno che lo ricorda in maniera speciale perché lui era una persona speciale".

"Gianluca numero uno è sempre nei nostri cuori, ha sottolineato Moreno Torricelli difensore Juventus 92-98, ha lasciato veramente una resilienza fantastica, pesantissima e ogni qualvolta abbiamo il piacere di ricordarlo è qualcosa di speciale. Ci ha lasciato veramente tanto a noi compagni di squadra ma a tutti gli appassionati di calcio e per cui è un piacere ricordarlo e i bei momenti trascorsi assieme.

"Una persona eccezionale su tutti i punti di vista, ha ricordato Stefano Tacconi portiere Juventus 83-92, molto gentile, molto educato, una grande perdita. Tu come lui avete fatto parte di quelle due Juve che hanno vinto. "Sì, poi siamo stati anche ai mondiali del 90, abbiamo fatto l'europeo del 88, abbiamo vissuto dei momenti molto belli".

"La voglia di avere Luca qua sempre insieme a noi, ha detto Ivano Bonetti centrocampista Juventus 85-87, fa sì che molto spesso si abbia la voglia di organizzare questi eventi e sono eventi che poi dopo noi cerchiamo di riuscire a fare qualcosa anche di benefico in modo tale di averlo sempre vicino e essere utili alle persone"