SERIE C Tutti in parità i 3 anticipi di serie C Gol solo in Gubbio-Pianese 1-1, Campobasso-Bra e Pineto-Torres terminano 0-0

Il Bra resiste e va a punto a Campobasso. Gli ospiti approcciano meglio, su Baldini e successivo tap in di La Marca c'è doppia parata di Tantalocchi. Sull'errore di Lia, il volo di Renzetti sterilizza in tentativo di Magnaghi. Ancora super il portiere del Bra su Gala. Ripresa con caldo e poche energie. Da salvare l'idea di Milani sulla quale Renzetti interviene da Hockey e finisce 0-0 tra Campobasso e Bra. Per i molisani quinto risultato utile consecutivo, per i piemontesi è pressoché impossibile la salvezza diretta. Pareggio tutt'altro che divertente tra Gubbio e Pianese, subito quelli di Di Carlo con Mastropietro, la cui girata è respinta con un guizzo da Filippis. Prima occasione ed è gol per gli ospiti, Gorelli sale, la traversa ferma il suo colpo di testa, si accende una mischia risolta dal tocco ravvicinato di Ianesi. Ripresa, altra mischia e altro gol, stavolta lo segna il Gubbio: punizione di Mastropietro, La Mantia ci arriva di testa, il misto griglia che ne consegue è risolto da Bruscagin. Il Gubbio la ribalterebbe, ma il cross di Fazzi è uscito al momento in cui La Mantia lo ripulisce ed è tutto fermo. Niente sorpasso per i padroni di casa, Piancastagnaio resta a +2. Combattuto, ma poco utile ad entrambi lo 0-0 tra Pineto e Torres. Sardi pericolosissimi, difesa alta del Pineto e Mastinu pesca Diakitè, eccellente muro di Tonti in uscita. Passa un minuto ancora Diakitè scatenato non trova la porta in acrobazia. Si vede il Pineto, Schirone prende la mira e va fuori. Ripresa, ancora meglio la Torres, Tonti male consegna a Di Stefano che prova a far tutto da solo, niente. 67 tanta pressione porta al gol di Zecca, prima convalidato, poi annullato dopo che la revisione al monitor pesca la spintina malandra dello stesso. Sassari finisce in 10 per una sbroccata di Idda che prima fa fallo, prende giallo e va giù col sacramento libero finché diventa rosso.

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