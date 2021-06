SERIE C Tutto aperto tra Avellino e Padova. All'Alessandria basta non complicarsi la vita Tutto pronto per le semifinali di ritorno dei play off di serie C. Alle 17.30 Avellino – Padova. Alle 20.30 Alessandria – Albinoleffe

Tutto aperto nella partita delle 17.30. Il pareggio maturato all'andata lascia chance di qualificazione alla finalissima ad entrambe. Il tecnico dell'Avellino Braglia non avrà a sua disposizione per squalifica Ciancio e Carriero, al contrario Mandorlini avrà tutta la rosa al completo. Non ci sarà più nessun vantaggio di classifica in caso di parità con qualsiasi risultato si procederà con supplementari e calci di rigore. All'Euganeo più Padova che Avellino ma i verdi hanno saputo capitalizzare al massimo ed ora hanno il vantaggio di giocare in casa il ritorno. Molto meno equilibrata l'altro match delle 20.30 tra Alessandria e Albinoleffe. La squadra di Longo si è imposta per 1-2 in casa dell'Albinoleffe procurandosi un netto vantaggio.

Il tecnico dell'Alessandria non vuol sentire parlare di gestione del risultato. L'Albinoleffe ha abituato i suoi tifosi ad imprese come quella in casa di Modena e Catanzaro, e non dimentichiamo che viene da 6 vittorie esterne. Assenze da entrambe le parti. La squadra di Zaffaroni dovrà rinunciare per squalifica a Giorgione, l'Alessandria non potrà schierare Giorno e Parodi. Ieri sera puntata di Cpiace improntata su queste due partite ma anche sul calcio mercato: Emilio Volpicelli del Matelica ha firmato un triennale con la Viterbese, il Cesena ha confermato il tecnico William Viali che guiderà il club bianconero anche la prossima stagione con accanto il DS Moreno Zebi, intervenuto via skype in trasmissione e che ha parlato dei due Nazionali sammarinesi Elia Benedettini e Nicola Nanni.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: