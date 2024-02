COPPA ITALIA SERIE C Tutto esaurito il “Massimino” di Catania per il ritorno con il Rimini Questa sera ore 20.30 il ritorno della semifinale di Coppa Italia Catania – Rimini. Si riparte dall'1-0 dei biancorossi maturato al Neri. Alle 19 l'altra sfida Padova - Lucchese. Anche qui si parte dal risultato di 1-0 a favore dei toscani

Il Rimini cerca l'impresa in casa di una delle deluse del campionato di Serie C Girone C. La squadra allenata da Cristiano Lucarelli è in grande difficoltà e si trova dopo 28 giornate appena sopra la zona play out. Questo ovviamente sarà un motivo in più per il Catania per regalare la soddisfazione ai propri tifosi di centrare l'obiettivo finale di Coppa Italia. Per farlo i rosso-azzurri devono vincere con due gol di scarto.

Mentalità, stimoli e certezze per il Rimini che non deve pensare al vantaggio ma deve osare, trovare un gol significherebbe mettere una grande ipoteca sulla finalissima di Coppa. Il tecnico biancorosso Emanuele Troise conosce benissimo cosa significa giocare in uno stadio stracolmo, questa sera saranno 23mila gli spettatori che proveranno a spingere il Catania in finale.

Troise proprio per l'importanza della partita non stravolgerà il suo undici iniziale. In Coppa ha spesso giocato il portiere convocato anche dal CT della Nazionale sammarinese Roberto Cevoli Edoardo Colombo, ma non è scontata la sua presenza tra i pali dove è ballottaggio con il titolare in campionato Simone Colombi. Non ci saranno gli infortunati Capanni, Marchesi, e Oddi.

Rimini con il 4-3-3, Catania con il 4-2-3-1. Si gioca allo Stadio Massimino alle 20.30 arbitra Simone Galipo' della sezione di Firenze.

Si parte dallo stesso risultato anche nell'altra semifinale, quella tra Padova e Lucchese. Al Porta Elisa di Lucca è finita 1-0. Il Padova va a caccia della storia e della seconda finale negli ultimi tre anni di Coppa Italia Serie C. i biancoscudati sono chiamati alla mini-impresa: ribaltare il risultato dell'andata in favore dei toscani, vincere con due gol di scarto e continuare a restare in corsa su tutti i fronti. Momento di forma più che buono per la squadra di Vincenzo Torrente reduce da 3 successi di fila senza subire gol. Si gioca allo Stadio Euganeo di Padova alle 19 direzione di gara affidata a Dario Madonia di Palermo.

