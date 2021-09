Tutto facile per l'Inghilterra con Andorra, gli inglesi guidano il Gruppo I a punteggio pieno.

Basta poco più di un quarto d'ora all'Inghilterra per mettere la sfida sui binari giusti. Henderson lavora un pallone sulla sinistra, il colpo di testa di Vales (match Winner contro San Marino) favorisce Lingard che di giustezza batte Gomes. Andorra resiste bene e gli inglesi per mettere al sicuro il risultato hanno bisogno di un calcio di rigore, fallo di Garcia su Mount. Il capitane Harry Kane dagli undici metri non sbaglia. Partita chiusa, gli inglesi dilagano con la doppietta personale di Lingard, Gomes non benissimo sulla conclusione del giocatore del Manchester United. Saka di testa fa poker. A Wembley, Inghilterra batte Andorra 4-0 inglesi a punteggio pieno. Partita molto equilibrata tra Albania e Ungheria derby italiano per i due CT Reja e Rossi. Partita che si sblocca solo nel finale con un gol voluto e cercato di potenza pura da Broja. Tre punti molto importanti questi per gli albanesi che possono ancora ambire al secondo posto. Gruppo I guidato dall'Inghilterra con 15 punti, segue la Polonia con 10 e l'Albania con 9. Ungheria 7, Andorra 3, san Marino zero punti.