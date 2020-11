SERIE C Tutto facile per la Samb, Vis Pesaro battuta 2-0

Di rivoluzione in rivoluzione, la crisi della Vis non conosce confini e alimenta le ambizioni di una Samb che la chiude in un tempo. Che aria tira lo fa capire subito Angiulli, il suo sinistro su punizione è splendido e fermato solo dal palo. Si gioca a una porta e il vantaggio è questione di poco: Lescano la stoppa di petto e poi si inventa una bicicletta d'altri tempi: il pallone è all'angolo e resta che Bastinianello poteva fare un po' meglio di così. Vis non pervenuta e continua l'assolo Samb, Bacio Terracino salta netto Lelj e conclude sempre pericolosamente.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Prima dell'intervallo si chiude in pratica il pomeriggio: recupero palla alto dei padroni di casa e Nocciolini ci prova 2 volte. La prima innesca il flipper, la seconda finisce in porta. Tutto garbage time di lì alla fine: si intravede Pesaro con il mattone di Marchi dritto per dritto. E per vedere la prima vera parata di Nobile, tocca aspettare l'idea di D'Eramo. Dall'altra parte anche Bastianello vola sulla sberla di Angiulli e poi la Samb si mette in protezione: Pezzi pesca De Feo, paratona di Nobile a tener tutto com'è. E l'ultima cosa nemmeno troppo convinta è il colpo di testa di Marchi sullo sfondamento di Eleuteri. La Samb. continua a crescere, la crisi della Vis si fa seria.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: