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Tutto pronto per l’inizio dei Mondiali 2026

Messico - Sudafrica inaugura il mondiale

11 giu 2026
Tutto pronto per l’inizio dei Mondiali 2026

Dopo mesi di preparativi, presentazioni e aspettative, il Mondiale 2026 è pronto ad alzare il sipario sulla sua prima storica edizione ospitata da tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. Un evento senza precedenti che promette di regalare spettacolo, emozioni e un’atmosfera unica a milioni di appassionati in tutto il mondo.

Per la prima volta nella storia della competizione saranno 48 le nazionali partecipanti, un format ampliato che offrirà ancora più sfide, storie e protagonisti. Dalle grandi favorite ai possibili outsider, ogni squadra sogna di scrivere una pagina indimenticabile nella storia del calcio mondiale. La gara inaugurale Messico – Sudafrica darà ufficialmente il via a un mese di passione e spettacolo, con stadi pronti a riempirsi e tifosi provenienti da ogni angolo del pianeta. I riflettori saranno puntati sui grandi campioni, ma anche sui giovani talenti pronti a conquistare la scena internazionale.

L’obiettivo è uno soltanto: arrivare fino in fondo e sollevare il trofeo più ambito del calcio mondiale. Il Mondiale, per la terza volta senza l'Italia, è pronto a entrare nel vivo e il conto alla rovescia è terminato.




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