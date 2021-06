Ucraina all'ultimo respiro: affonda la Svezia al 120', ora inglesi ai quarti

L'Ucraina è l'ottava e ultima nazionale qualificata ai quarti di finale di Euro 2020 dove affronterà l'Inghilterra all'Olimpico di Roma, dopo aver battuto 2-1 la Svezia ai tempi supplementari. Le due reti segnate arrivano nel primo tempo: è stata l'Ucraina a rompere l'equilibrio sviluppando al meglio un'azione sulla fascia destra; la "trivela" di Yarmolenko al 27' ha liberato Zinchenko sul lato opposto del campo, bravo a chiudere in rete con il mancino. Il pareggio è di Forsberg con una conclusione dal limite deviata imparabilmente da Zabarnyi poco prima dell'intervallo. Nella ripresa le squadre affrettano le loro azioni per cercare il vantaggio, ma senza risultato; si segnalano due legni colpiti dal numero 10 svedese Forsberg. Nei supplementari le cautele si accentuano, la stanchezza affiora, la noia prevale ma al 10' pts Danielson entra in maniera selvaggia su Besedin. Orsato rivede l'azione e sceglie il rosso. Shevchenko pesca il jolly inserendo il 24enne attaccante del Dnipro al 105', Dovbyk. È proprio lui a sfruttare l'assist di Zinchenko e segnare la rete che vale i quarti.