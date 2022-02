CALCIO Ucraina: Fifa, Russia gioca ma come 'RFU'. "Inaccettabile" la Polonia, "Non giocheremo" la Svezia

"Nessuna competizione internazionale potrà essere giocata sul territorio della Russia, con le partite 'casalinghe' giocate in territorio neutrale e senza spettatori. L'associazione membro che rappresenta la Russia parteciperà sotto il nome 'Football Union of Russia (RFU)' e non 'Russia'. Nessuna bandiera o inno verrà utilizzato nelle partite a cui partecipano squadre della Federcalcio russa". Mentre tutto il mondo va all'attacco e chiede l'esclusione della Russia, la Fifa, alle prese anche con problemi legali, decide di attenersi alle linee guida del Cio decidendo comunque di far giocare la nazionale di calcio di Mosca, ma come RFU (Football Unione of Russia), in campo neutro le partite casalinghe e senza inno e bandiera.

Non è proprio quanto chiedevano diversi Paesi, perché dopo Polonia e Svezia anche la federcalcio della Repubblica Ceca ha detto ufficialmente che con la Russia non giocherà. "La nazionale ceca non giocherà in nessun caso, nemmeno in campo neutro, una possibile partita contro la Russia negli spareggi di Coppa del Mondo". La Polonia, che avrebbe dovuto affrontare i russi a Mosca il 24 marzo nella semifinale di questo spareggio, e la Svezia, che avrebbe potuto affrontare i russi dopo l'altra semifinale contro la Repubblica Ceca, avevano già annunciato sabato un decisione simile. Aveva alzato la voce anche la federcalcio francese schierandosi per l'esclusione della Russia dalla prossima Coppa del Mondo".

