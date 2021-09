Udinese - Napoli 0-4, gli azzurri soli in testa

Il Napoli batte l'Udinese 4-0 nel posticipo della quarta giornata di campionato e conquista il primato solitario in classifica, che mancava dal febbraio del 2018 con Sarri in panchina. Trasferta ricca di soddisfazioni per il Napoli in terra friulana. Udine è da anni terra di conquista per i partenopei - i bianconeri prima di stasera avevano perso 4 delle ultime 5 gare interne di campionato e il Napoli ha vinto 10 delle ultime 11 sfide di serie A - ma il successo di questa sera, nella qualità del gioco e nel dominio mostrato in campo, ha forse un significato nuovo e importante per la squadra di Luciano Spalletti.