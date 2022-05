CHAMPIONS LEAGUE Uefa: approvato il nuovo format delle Coppe Europee 2024/25

Uefa: approvato il nuovo format delle Coppe Europee 2024/25.

La UEFA approva il format per la Champions League 2024/25. Aumentano il numero di squadre partecipanti, che passano da 32 a 36 squadre. Il cambiamento più importante riguarda la fase a gironi, che diventa un'unica fase in stile campionato con tutte le formazioni in gara. Nella fase campionato, a ogni club saranno garantite almeno otto partite contro otto squadre diverse (quattro partite in casa, quattro in trasferta), rispetto alle precedenti sei partite contro tre squadre (in casa e in trasferta).

Le prime otto classificate nella fase campionato si qualificheranno per la fase a eliminazione diretta, mentre le squadre che si classificano dal nono al 24' posto si sfideranno in spareggi in due partite per approdare agli ottavi di finale.

Cambiamenti di format simili saranno applicati anche alla UEFA Europa League (otto partite nella fase campionato) e alla UEFA Europa Conference League (sei partite nella fase campionato), con 36 squadre partecipanti alla fase campionato di entrambe le competizioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: