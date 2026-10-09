Uefa, Ceferin ci ripensa: si candida per un quarto mandato

Aleksander Ceferin si candiderà per la quarta volta alla presidenza della Uefa. Lo ha annunciato lui stesso, durante una riunione coi presidenti e i segretari generali delle 55 federazioni affiliate, nonostante due anni fa avesse detto di voler lasciare a fine mandato. A fargli cambiare idea è stata la richiesta avanzata dalle federazioni europee - pare in maniera unanime - di andare avanti per altri quattro anni. "Abbiamo affrontato sfide straordinarie negli ultimi anni e le abbiamo affrontate come un'unica squadra - ha detto -. C'è ancora un lavoro importante da portare avanti e ho quindi accettato la loro richiesta. La mia ambizione rimane la stessa: mantenere unito il calcio europeo".

Ceferin è il primo - e, a questo punto, probabilmente l'unico - candidato per la prossima tornata di elezioni. Il voto ci sarà il 22 aprile 2027, in Kazakistan: in caso di rielezione, la sua presidenza si estenderebbe fino al 2031, per un totale di 15 anni. Il suo ritorno in gioco è una notizia importante anche in chiave Fifa, visto che Ceferin è uno dei principali oppositori e critici del presidente Gianni Infantino, soprattutto per quanto riguarda la questione Coppa del mondo e l'idea di privatizzarne la gestione di pubblicità e introiti.







