Uefa, Ceferin ci ripensa: si candida per un quarto mandato
Su richiesta unanime delle 55 federazioni nazionali, il presidente correrà anche nel 2027
Aleksander Ceferin si candiderà per la quarta volta alla presidenza della Uefa. Lo ha annunciato lui stesso, durante una riunione coi presidenti e i segretari generali delle 55 federazioni affiliate, nonostante due anni fa avesse detto di voler lasciare a fine mandato. A fargli cambiare idea è stata la richiesta avanzata dalle federazioni europee - pare in maniera unanime - di andare avanti per altri quattro anni. "Abbiamo affrontato sfide straordinarie negli ultimi anni e le abbiamo affrontate come un'unica squadra - ha detto -. C'è ancora un lavoro importante da portare avanti e ho quindi accettato la loro richiesta. La mia ambizione rimane la stessa: mantenere unito il calcio europeo".
Ceferin è il primo - e, a questo punto, probabilmente l'unico - candidato per la prossima tornata di elezioni. Il voto ci sarà il 22 aprile 2027, in Kazakistan: in caso di rielezione, la sua presidenza si estenderebbe fino al 2031, per un totale di 15 anni. Il suo ritorno in gioco è una notizia importante anche in chiave Fifa, visto che Ceferin è uno dei principali oppositori e critici del presidente Gianni Infantino, soprattutto per quanto riguarda la questione Coppa del mondo e l'idea di privatizzarne la gestione di pubblicità e introiti.
[Banner_Google_ADS]