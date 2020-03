AMSTERDAM Uefa: Corona Virus, nuovo fuorigioco, successi e profitti Uefa, lotta al razzismo i temi affrontati Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito ad Amsterdam, in Olanda, e ha preso una serie di decisioni. Budapest ospiterà la finale di UEFA Europa League del 2022

Corona Virus, nuovo fuorigioco, successi e profitti Uefa, lotta al razzismo. Sono queste le 4 directory in cui si è mosso il Comitato Esecutivo Uefa riunito martedì ad Amsterdam in Olanda, riunione che ha anticipato i sorteggi dei gironi di Nations League. Il Presidente della Fifa Gianni Infantino ha portato il suo saluto concentrando il suo pensiero sulla stretta attualità. “ Non dobbiamo avere paura, no al panico – ha dichiarato il numero 1 della Fifa-, è un momento delicato – ha aggiunto- dove le leghe devono prendere decisioni non facili e le devono prendere in stretto contatto e collaborando con le autorità. Non so se il calcio – ha concluso Infantino – possa essere un antidoto al Coronavirus, ma lo è per altre malattie (così le ha definite) quali discriminazione e razzismo. Infantino si è soffermato anche sulle regole del calcio soffermandosi sul fuorigioco: ” vediamo se si può rendere più attraente il calcio”. Tradotto si cerca di favorire con un nuovo sviluppo della regola, chi attacca.

Dal numero 1 della Fifa a quello della Uefa Alexander Ceferin il quale ha elencato i successi della Uefa un trend costantemente in crescita; introiti aumentati del 38 per cento nell’ ultima stagione, dei 5 miliardi di telespettatori attesi per Euro 2020, dei 15 miliardi di entrate nel ciclo 2016-20. Totale sintonia con Infantino sulla tolleranza zero al razzismo. Definite alcune sedi: la finale di Europa League 2022 si giocherà al Puskas Arena di Budapest Ungheria. La Supercoppa Uefa 2022 all'Helsinki Olympic Stadium Finlandia, quella dell'anno successivo al Kazan Arena in Russia. L'Allianz Stadium di Torino ospiterà la finale di Champions League donne 2022, il Philips Stadium di Eindhoven quella del 2023. Tra gli scrutinatori anche il Segretario Generale della FSGC Luigi Zafferani



