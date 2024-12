UEFA UEFA DAO meeting: Zoppis a Lisbona per le nuove linee guida in materia di accessibilità agli stadi ai disabili

UEFA DAO meeting: Zoppis a Lisbona per le nuove linee guida in materia di accessibilità agli stadi ai disabili.

Nuovo appuntamento internazionale sul tema dell’inclusione per la FSGC e per il Disability Access Officer Andrea Zoppis. Nelle giornate del 3 e 4 dicembre scorso si sono infatti radunati a Lisbona – nel nuovo centro tecnico della Federcalcio portoghese - i DAO e i SES Manager di tutte le Federazioni Europee per assistere alla presentazione delle nuove linee guida UEFA in termini di accessibilità agli stadi europei per i tifosi disabili.

Per l’occasione, oltre al Direttore del dipartimento SES della UEFA Michele Uva, sono intervenuti anche il Segretario Generale della Federazione Portoghese Teresa Romão e l’Operations Manager di AccessibAll Michael Rice, associazione che collabora con la UEFA nella promozione delle migliori best practice per permettere a tutti i tifosi di avere le migliori opportunità di accesso agli stadi europei.

San Marino si dimostra sempre in prima linea su questi temi, come dimostrato dall’introduzione già di diversi anni del servizio di commento audio-descrittivo (ADC) delle partite della Nazionale per tifosi ciechi e della formazione sul linguaggio dei segni per i propri steward.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: