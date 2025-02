UEFA, Gabriele Gravina: "Ci godiamo i risultati dei club italiani in Europa"

Nel video l'intervista a Gabriele Garavina

In occasione dell'assemblea della FSGC abbiamo sentito anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina a San Marino in rappresentanza della UEFA.



Lei rappresenta la UEFA nel suo ruolo di vicepresidente, in questa grande famiglia uno spazio ce l'ha anche la Federcalcio di San Marino?

"Noi non facciamo distinzione all'interno della UEFA ed è giusto perché non esiste la piccola dimensione e la grande dimensione. Il calcio è un linguaggio universale, devo dire che proprio la UEFA, credo che attraverso l'Hat-Trick6 e attraverso anche gli ottimi risultati conseguiti ad Euro 2024, questo nuovo format delle competizioni internazionali, ha sviluppato risorse delle quali San Marino sta usufruendo, come tutte le altre federazioni. Molte attività, molti investimenti, molte patrimonializzazioni che San Marino sta portando avanti sono legate anche a questa importante partecipazione nella grande famiglia della UEFA".

Nel suo duplice ruolo mi ha fatto un assist, la soddisfazione di portare quattro squadre nella nuova Champions League al turno successivo comunque è un bel risultato per il presidente della FIGC?

"Per noi sì, stiamo lavorando da diversi anni, devo dire abbiamo toccato un livello di soddisfazione molto alto, dobbiamo mantenerlo e mantenerlo come sappiamo è sempre molto più difficile, però in questo momento ci godiamo questi risultati e speriamo di poterli anche migliorare".