ELEZIONI UEFA UEFA, per l'Esecutivo anche i presidenti di Malta e Liechtenstein Certa la riconferma di Čeferin, unico candidato per la presidenza, sono diversi i nomi in corsa per il Comitato Esecutivo.

La UEFA ha annunciato la lista dei candidati per le cariche del prossimo Comitato Esecutivo. Per il ruolo di presidente è scontata la rielezione di Aleksander Čeferin. Sono invece 11 i candidati per gli altri 7 posti. Tra questi anche i presidenti delle federazioni di Malta, Björn Vassallo e di quella del Liechtenstein, Hugo Quaderer. Gli altri candidati sono Jesper Møller Christensen (Danimarca), Philippe Diallo (Francia) Armand Duka (Albania), Petr Fousek (Repubblica Ceca), Lise Klaveness (Norvegia), Levan Kobiashvili (Georgia), Andrii Pavelko (Ucraina), Rod Petrie (Scozia) e Luis Rubiales (Spagna). Candidato per una posizione di membro femminile nel Comitato esecutivo UEFA è Laura McAllister (Galles), mentre candidato per un mandato di due anni è Hans-Joachim Watzke (Germania).

Le elezioni del presidente e del comitato esecutivo della UEFA sono in programma il prossimo 5 aprile a Lisbona in occasione del 47' Congresso Ordinario.

