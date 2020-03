Uefa: posticipate Champions ed Europa League

Anche la UEFA si uniforma e decide per il rinvio delle partite di Champions League ed Europa League per via dell'emergenza coronavirus. In un comunicato ufficiale la UEFA spiega che tutte le partite delle competizioni per club in programma la prossima settimana sono posticipate. Martedì è in programma una riunione in videoconferenza con i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, dell'ECA, delle leghe europee e un rappresentante di FIFPro per decidere sul futuro delle competizioni europee.