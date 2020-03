UEFA: salta Inghilterra - italia, rinviate Champions ed Europa League

Era nell'aria, oggi arriva la conferma. La UEFA prende posizione e decide per il rinvio di tutte le partite di Champions League ed Europa League in programma per la prossima settimana. La notizia arriva in mattinata con il sito ufficiale della UEFA che annuncia il rinvio. Tra queste, le rimanenti partite di ritorno degli ottavi del 17 e 18 marzo, tutte le partite di ritorno degli ottavi di Europa League del 19 marzo e tutte le partite dei quarti di Youth League del 17 e 18 marzo 2020. Si ferma anche l'attività giovanile internazionale arrivata alla fase Élite degli Europei under 17 e 19 maschile e femminile. Le gare in programma tra metà marzo e metà aprile sono quelle del secondo turno di qualificazione per promuovere le finaliste dei rispettivi tornei europei.

Nella comunicazione della UEFA, la confederazione europea del calcio ha chiarito che “il continuo aggravarsi della situazione legata alla pandemia COVID-19, ha portato alla decisione di sospendere l'attività con lo scopo di evitare l’ipotesi che giovani calciatori, molti dei quali minorenni, possano ritrovarsi bloccati lontani dalle proprie famiglie qualora i governi delle nazioni ospitanti dei turni di qualificazioni dichiarassero lo stato di quarantena o isolamento del paese”. Sempre a livello di Nazionali si allunga la lista delle partite amichevoli rinviate e inizialmente in programma nella finestra prevista a fine mese. Tra queste anche Inghilterra – Italia. Intanto la UEFA ha invitati i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, dell'ECA, delle leghe europee e un rappresentate di FIFPro a un meeting in videoconferenza per martedì 17 marzo per discutere le modalità di risposta del calcio europeo alla pandemia.