UEFA: squadre russe escluse da tutte le competizioni 2022/2023

A seguito della decisione del 28 febbraio 2022 di sospendere fino a nuovo avviso tutte le nazionali e i club russi dalle competizioni UEFA, il Comitato Esecutivo della UEFA ha preso una serie di decisioni relative alle prossime competizioni. Nessun club russo potrà partecipare alle coppe europee 2022/2023. Le liste di accesso alle competizioni, Champions League, Europa League e Conference League, sono state riallineate tenendo conto dell'esclusione della Russia.

La Nazionale russa non parteciperà alla Nations League 2022/2023. La Russia sarà classificata all'ultimo posto del gruppo 2 della Lega B e quindi retrocessa in Lega C. In campo femminile la Nazionale non prenderà parte agli Europei di luglio in Inghilterra e sarà sostituito dal Portogallo.

L'esclusione della Russia dalla competizioni UEFA è esteso alla qualificazioni mondiali femminili e a tutte quelle che riguardano futsal, competizioni giovanili e Coppa delle Regioni. Inoltre la candidatura della Russia a ospitare EURO 2028/2032 è dichiarata irricevibile.