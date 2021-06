Ufficiale: Buffon torna al Parma, Gattuso rompe con la Fiorentina

Attraverso le proprie pagine social il Parma ha ufficializzato il ritorno di Gigi Buffon in gialloblu. 26 anni dopo, l'ex portiere della Juventus torna dove era iniziata la sua carriera. Intanto Fiorentina e Gattuso annunciano di comune accordo di "non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare la prossima stagione".

