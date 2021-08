SERIE A Ufficiale: Cristiano Ronaldo al Manchester United Giornata convulsa per il portoghese che ha lasciato la Juventus con un anno di anticipo rispetto la chiusura del suo contratto

I pro e i contro Ronaldo. Pensate come il calcio divida anche su un campionissimo della sua portata. Arrivato alla Juventus nell'estate del 2018 dopo lo strappo con Florentino Perez, nelle idee di Andrea Agnelli, doveva essere il gioiello che avrebbe dovuto impreziosire la bacheca bianconera. La squadra di Allegri era arrivata due volte vicinissima al traguardo, e lui, il 5 volte pallone d'oro, doveva chiudere il cerchio. Nulla di tutto questo perchè il sogno dei tifosi bianconeri gridato a Caselle nel giorno del suo sbarco in quell'estate del 2018 non è stato accolto, anzi, la Juventus dal suo arrivo ha peggiorato il rendimento in Champions League eliminata ai quarti dall'Ajax e agli ottavi da Lione e Porto.

Troppo poco per uno abituato a stare sempre ai vertici. Questo era il progetto della società e da questo punto di vista l'acquisto di Ronaldo è da considerarsi fallimentare. Poi ovviamente va stimato tutto quello che il mondo Cr7 ha portato alla Juventus, tutta una serie di benifit che grazie alla sua immagine hanno consentito alla società bianconera di vedere lievitare il proprio appeal. Questa mattina il portoghese ha salutato tutti poi ha lasciato Torino direzione Lisbona. Sembrava profilarsi subito un derby Messi – Cr7 con l'argentino al PSG e Ronaldo al City con le due squadre inserite nello stesso girone di Champions, ed invece il profumo della vecchia casa sembra prevalere. Ronaldo di ritorno al Manchester United. Si parla di un biennale da 25 milioni di euro per lui e 28 milioni di euro alla Juventus che ne pagò oltre 100 per sfilarlo al Real Madrid.

