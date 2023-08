SERIE C Ufficiale: Iacopo Cernigoi al Rimini

Il Rimini Calcio annuncia che Iacopo Cernigoi è un nuovo giocatore biancorosso. Nato a Mantova il 4 gennaio 1995, è un attaccante centrale di 193 centimetri che sa far giocare la squadra con grande esperienza in Serie C e una bella stagione in Serie B. Dopo i primi campionati in Serie D con Pro Sesto, Seregno e Virtus Verona, nel 2016- 17 ecco il grande salto in cadetteria a Vicenza: in Veneto ha collezionato 24 presenze e messo a segno un gol, poi dall’anno successivo in Serie C con le maglie del Pisa, Paganese, Rieti, Sambenedettese, Juve Stabia, ancora Seregno, Pescara e lo scorso anno Feralpi Salò e Crotone. In totale ha uno score di 217 presenze e 47 reti. Il 28enne ha firmato con il Rimini un contratto biennale con opzione per il terzo.

