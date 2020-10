Ufficiale: Juventus-Napoli 3-0 a tavolino

Ufficiale: Juventus-Napoli 3-0 a tavolino.

E' arrivata la decisione del giudice sportivo di serie A che ha inflitto la sconfitta a tavolino per 3-0 al Napoli e un punto di penalizzazione alla squadra di Gattuso. Per non essersi presentato alla partita dello scorso 4 ottobre a Torino a causa del blocco imposto dalle due Asl competenti. Questa è la decisione di primo grado, prevedibile il ricorso della società di De Laurentiis alla Corte d’Appello federale.

I più letti della settimana: