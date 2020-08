SERIE C Ufficiale: Kevin Cannavò alla Vis Pesaro

Ufficiale: Kevin Cannavò alla Vis Pesaro.

L’attaccante Kevin Cannavò è ufficialmente un nuovo giocatore della Vis Pesaro. 20 anni, arriva in prestito dall'Empoli. Nell'ultima stagione con la maglia dei toscani ha segnato 10 reti in 20 presenze nel campionato Primavera, alternandosi tra giovanili e prima squadra. È uno dei 2000 più importanti in Italia. Nato a Partinico, Sicilia, è cresciuto nel settore giovanile del Palermo. Proprio con i rosa-nero nel 2018 ha segnato il gol decisivo nella Supercoppa Primavera 2, contro il Novara. Per lui nella stessa stagione anche 12 reti in campionato che gli sono valse il titolo di capocannoniere del girone B Primavera 2. Il giovane talento con il Palermo vanta anche 2 presenze in Serie B, nella stagione 2018/2019, contro Cremonese e Foggia. Un colpo importante che darà fisicità, qualità e forza al reparto offensivo della squadra di Giuseppe Galderisi.



I più letti della settimana: