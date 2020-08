SERIE D Ufficiale: Luca Ricciardi al Rimini Centrocampista di 31 anni, ha giocato l'ultima stagione con la maglia della Fermana

Ufficiale: Luca Ricciardi al Rimini.

Il Rimini calcio ha ufficializzato l' acquisito di Luca Ricciardi, centrocampista di 31 anni che ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Gaeta per poi passare al Latina, società con la quale ha disputato anche la serie B. Successivamente ha vestito anche le maglie di Pisa, Tuttocuoio, Racing Roma, Fondi, Agnonese e Fermana: in totale per lui 324 gare e 24 goal segnati.

