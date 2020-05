INTER Ufficiale: Mauro Icardi al PSG Il club francese ha riscattato l'attaccante argentino

Ufficiale: Mauro Icardi al PSG.

E' ufficiale il passaggio di Mauro Icardi al Psg. All'Inter circa 50 milioni di euro più di 8 di bonus. Nel contratto è prevista anche una penale in caso di rivendita in Italia entro 12 mesi. In quel caso i nero-azzurri incasserebbero altri 15 milioni di euro.



