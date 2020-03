Ufficiale: rinviati al 2021 gli Europei di Calcio

Non c'erano molte alternative e alla fine la Uefa ha deciso di rinviare al 2021 gli Europei di calcio. A Nyon, sede del principale organismo calcistico europeo, è stata una lunga e intensa mattinata. Prima la video conferenza con i rappresentanti di leghe, club e calciatori. Poi l'incontro con le 55 federazioni del vecchio continente ed infine un Comitato Esecutivo straordinario per ufficializzare le importanti decisioni adottate Il primo Campionato Europeo Itinerante, in programma dal 12 giungo al 12 luglio, è stato posticipato al prossimo anno. Stessa formula e stesso periodo. Inaugurazuione a Roma l'11 giugno 2021 e finale a Wembley, esattamente un mese dopo. Priorità, dunque, alle richieste delle Federazioni per portare a termine Campionati e Coppe Euroepe. Nel corso del vertice Uefa si è lavorato su varie ipotesi. L’obiettivo sarebbe quello di concludere i vari tornei, mantenendo lo stesso format e quindi completare le coppe con partite di andata e ritorno. Per l’Europa League si è ipotizzata la ripartenza il 30 aprile e per la Champions il 5 maggio, con le due finali in calendario il 24 e il 27 giugno. Il tutto naturalmente, virus permettendo. Per il presidente Alexandr Ceferin "in un momento come questo la comunità del calcio aveva il dovere di mostrare unione, solidarietà e senso di responsabilità. La salute dei giocatori, degli staff e dei tifosi è la nostra priorità. Da parte di tutti c'è stato un autentico spirito di cooperazione".