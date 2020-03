UEFA Ufficiale: rinviati al 2021 gli Europei di Calcio Lo ha deciso il comitato esecutivo della Uefa dopo l'incontro in videoconferenza con le 55 federazioni europee

Il Campionato Europeo di calcio slitta al 2021 per l'emergenza Coronavirus. Priorità ai Campionati e alle Coppe Europee con finale di Champions League prevista per il 27 giugno. Alla video call hanno preso parte il Presidente Tura ed il Segretario Generale Zafferani.

Per il presidente Alexandr Ceferin "in un momento come questo la comunità del calcio aveva il dovere di mostrare unione, solidarietà e senso di responsabilità. La salute dei giocatori, degli staff e dei tifosi è la nostra priorità. Da parte di tutti c'è stato un autentico spirito di cooperazione".











