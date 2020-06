SERIE C Ufficiale: Roberto Cevoli è il nuovo allenatore dell'Imolese Il tecnico sammarinese ha firmato fino al 2021

Era la fine del mese di gennaio, quando Roberto Cevoli era ad un passo dalla panchina del Cesena per sostituire Francesco Modesto. Non se ne fece nulla, la società romagnola decise di affidare l'incarico e William Viali e Cevoli ci rimase malissimo, lui che la maglia del Cesena la indossò per due stagioni, dal 99 al 2001. Il ritorno in panchina del tecnico sammarinese si sposta di 50 chilometri più a nord, quelli che lungo la A14 separano Cesena da Imola. Roberto Cevoli all'Imolese prende il posto di Gianluca Atzori, sollevato a sorpresa dall'incarico, pare per dissapori con la dirigenza rossoblu.

Nella passata stagione, Cevoli ha portato la Reggina al 7° posto nel Girone C della Serie C mentre l'anno precedente aveva raggiunto i play-off con il Renate. Affiancato da Nicola Cancelli nel ruolo di vice allenatore, Roberto Cevoli non ha perso tempo e nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento, in attesa di conoscere il nome dell'avversario da affrontare nei play-out. Al momento si tratterebbe dell'Arzignano ma non è escluso che la Lega Pro decida di rimettere in gioco le ultime squadre in classifica, Se cosi fosse, i play-out si giocherebbero tra le ultime quattro del girone. Vale a dire, Ravenna salvo e Imolese a giocarsi la salvezza contro il Rimini.



